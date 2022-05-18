BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

18.05.2022 22:55

BAŞAKŞEHİR'de bulunan 21 katlı bir sitenin 17 katında yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de bulunan 21 katlı bir sitenin 17 katında yangın çıktı. 10 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan 21 katlı sitenin 17 katındaki balkonda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan sitenin balkonundaki duman yan dairelere ve sitenin koridorlarında birikti. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 site sakini dumandan etkilenirken, ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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