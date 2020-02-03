Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Sivasspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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