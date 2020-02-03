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Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
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