Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

06.05.2021 14:35
Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Beş grup halinde 3'e 1 paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck, Giuliano, Fredrik Gulbrandsen ve Alexandru Epureanu'nun fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket edecek.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sivasspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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