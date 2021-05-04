Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, bir günlük iznin ardından 6 Mayıs Perşembe günü yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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