Başakşehir'de sokak hayvanları için kış seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de sokak hayvanları için kış seferberliği - Son Dakika

Başakşehir'de sokak hayvanları için kış seferberliği

21 dakika önce

Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuktan korunup beslenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başakşehir'de sokak hayvanları için kış seferberliği, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuktan korunup beslenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sevimli dostlar için besleme noktalarına bir yandan yeni kulübeler yerleştiren ekipler diğer yandan mama bırakıyor.

Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir genelindeki sokak hayvanları için seferber oldu. Ekiplerin hazırladığı ahşap kulübeler ve mamaların ilçede daha önce kurulan 30 besleme noktasına konumlandırılması için çalışma yapıldı. Sazlıdere Barajı çevresine giden ekipler, bölgeye sokak hayvanları için mama bıraktı. Besleme noktalarının çevresine de kulübeler yerleştirildi. Mamaların bırakılmasının ardından bölgedeki sokak hayvanları karnını doyurdu. Bazıları da barınmak için kulübelere girdi.

"SOĞUKTAN ETKİLENEN HAYVANI BİLDİRİN"

Veteriner Sağlık Teknikeri Yunus Kanlı, haftada 3 gün sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yaptıklarını söyledi. Ekiplerin periyodik olarak sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Kanlı, soğuk ve yağışlı havalarda çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Kanlı, soğuk havalardan etkilenen sokak hayvanlarının görülmesi halinde belediyeye bildirilmesi çağrısında bulundu. Başakşehir'deki 30 besleme noktasının konumlarının belediyenin resmi internet sitesinde yer aldığını ifade eden Kanlı, sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların yiyecekleri besleme noktalarına bırakmasını istedi.

(İHA)

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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