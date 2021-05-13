Başakşehir'de sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

Başakşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada sosyal mesafeli bayram namazı kılındı.

Başakşehir ilçe sakinleri, bayram namazı için Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te bir araya geldi. Ailesiyle birlikte bayram namazına gelenler, namaz öncesi sohbet ve Kur'an-ı Kerim dinledi. Filistin başta olmak üzere Müslümanlar için yapılan duaların ardından Başakşehir'in manevi atmosferinde bayram namazına geçildi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde kılınan bayram namazına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da katıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayramlaştı. Başakşehir Belediyesi, organizasyonda vatandaşlara tek kullanımlık seccade, lokum ve su ikram etti.