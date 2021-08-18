Başakşehir'de sözleşmesi uzatılan Mete Kaan Demir, Eyüpspor'a kiralandı

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi bir yıl uzatılan Mete Kaan Demir, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralık olarak gönderildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mete Kaan Demir, sözleşmesi bir yıl uzatılarak 2021-2022 sezonunun sonuna dek Eyüpspor'a kiralandı. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza Eyüpspor'da başarılar dileriz." denildi.