Üye Girişi
Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika

Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor

08.08.2021 09:26
Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen "Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi" projesi kaldığı yerden devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen "Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi" projesi kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından ücretsiz uygulanan proje ile 6 yılda 13 binin üzerinde çocuk, bedensel özellikleri ve yeteneklerine en uygun spor branşına yönlendirildi.

Hayata geçirdiği projelerle Başakşehirlileri 7'den 70'e sporla buluşturan Başakşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen "Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi" projesi kapsamındaki ölçümlere yeniden başlandı.

Başakşehirli çocuklar Sporun T'si ile daha başarılı

Projede çalışmaların maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyularak yeniden başladığını belirten Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şefi Aydın Sarıkuş, "2015 yılında belediyemiz tarafından hayata geçirilen proje ile spor parklarımızda 21 farklı branştan hizmet alan tüm sporcularımızın kuvvet, koordinasyon, denge ve çabukluk gibi 17 farklı parametrede anantropometrik ölçümleri yapılıyor. Bu sayede bedensel ve sportif gelişimlerini daha sağlıklı bir şekilde takip ediyoruz. Hem de çocukların hangi spor branşını yaparlarsa ileride daha başarılı olurlar sorunun cevabını buluyoruz. Spor parklarımızdaki çocuklarımızın 3 ayda bir antropometrik ölçümlerini alarak projeye dahil ediyoruz." diye konuştu.

13 binden fazla çocuğun ölçümleri yapıldı

Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından ücretsiz uygulanan proje ile çocukların, sportif bedensel özelliklerini bilimsel metotlarla tespit edilerek daha başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirilmeleri ve ülkemize ait norm tablolarının oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Projenin hayata geçirildiği 2015 yılından bugüne kadar 13 binin üzerinde çocuk, yeteneklerinin uygun olduğu spor branşlarına yönlendirildi. - İSTANBUL

Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor
Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor
Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor
Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor

Başakşehir Belediyesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı 09:18 Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var 08:13 Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Fenerbahçe'nin 00:56 Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası 00:26 CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın 23:50 Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı 16:33 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

Son Dakika Haberleri
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önünde küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da         
09:42
Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı         
09:11
217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum         
07:52
Kanala kaçan topunu almaya çalışırken suya düştü! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni saatler sonra bulundu Kanala kaçan topunu almaya çalışırken suya düştü! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni saatler sonra bulundu         
00:43
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 09:52:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement