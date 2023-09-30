İstanbul'da bellerine kadar suya giren öğrenciler ölüme meydan okudu

2 gün önce su basan bulvarda yolun karşısına bellerine kadar su altında geçmeye çalışan öğrencilerin görüntüleri ortaya çıktı.

BELLERİNE KADAR SUYA GİRİP YOLUN KARŞISINA GEÇTİLER

İstanbul'un bazı ilçelerinde 2 gün önce etkili olan yağmurun ardından birçok yol, ev ve iş yeri su ile dolmuştu. İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı da yağmur suları ile dolmuş ve birçok araç mahsur kalmıştı. Bulvar yakınında bulunan bir meslek lisesinin öğrencileri de bellerine kadar gelen suda yolun karşısına geçmek zorunda kaldı. Okul dağılımında bazı öğrencilerin tek sıra halinde bellerine kadar gelen suya girip yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarttı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yarı boylarına kadar gelen suda güçlükle ilerleyerek canlarını tehlikeye atan bazı öğrenciler bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı. Araçların suda yüzdüğü bulvarda bir vatandaşın da beline kadar gelen suya girip yolun karşısına geçme çabası görüntülendi. Cep telefonunun ıslanmaması için büyük çaba harcayan kişi ayağı takılıp suya düşmekten kurtulamadı.