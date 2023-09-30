İstanbul'da bellerine kadar suya giren öğrenciler ölüme meydan okudu - Son Dakika

İstanbul'da bellerine kadar suya giren öğrenciler ölüme meydan okudu

Son Güncelleme: 30.09.2023 17:35

Başakşehir'de iki gün önce etkili olan şiddetli sağanak yağışta bulvarı su bastı. Göle dönen yolda araçlar ilerleyemezken, bellerine kadar gelen suya giren öğrenciler yolun karşısına geçmeye çalıştı. Öğrencilerin tehlikeli anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

2 gün önce su basan bulvarda yolun karşısına bellerine kadar su altında geçmeye çalışan öğrencilerin görüntüleri ortaya çıktı.

BELLERİNE KADAR SUYA GİRİP YOLUN KARŞISINA GEÇTİLER

İstanbul'un bazı ilçelerinde 2 gün önce etkili olan yağmurun ardından birçok yol, ev ve iş yeri su ile dolmuştu. İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı da yağmur suları ile dolmuş ve birçok araç mahsur kalmıştı. Bulvar yakınında bulunan bir meslek lisesinin öğrencileri de bellerine kadar gelen suda yolun karşısına geçmek zorunda kaldı. Okul dağılımında bazı öğrencilerin tek sıra halinde bellerine kadar gelen suya girip yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarttı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yarı boylarına kadar gelen suda güçlükle ilerleyerek canlarını tehlikeye atan bazı öğrenciler bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı. Araçların suda yüzdüğü bulvarda bir vatandaşın da beline kadar gelen suya girip yolun karşısına geçme çabası görüntülendi. Cep telefonunun ıslanmaması için büyük çaba harcayan kişi ayağı takılıp suya düşmekten kurtulamadı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da bellerine kadar suya giren öğrenciler ölüme meydan okudu - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Kimse ne olduğunu anlayamadı! Antalyaspor, İstanbulspor'u 10 dakikada saf dışı bıraktı
18:03 Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti
17:43 Son Dakika: Yıldız oyuncu sahada! Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu
17:23 Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti
17:21 İstanbul'da bellerine kadar suya giren öğrenciler ölüme meydan okudu
17:15 Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul için saat verildi
16:54 Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu
16:43 Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay
16:08 Stefan Kuntz, Almanya'ya döner dönmez Türkiye'ye salladı
15:49 Dilan Polat, ''Beni vurdurtmaya çalıştılar'' diyen Banu Parlak'a ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 18:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da bellerine kadar suya giren öğrenciler ölüme meydan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement