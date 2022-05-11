Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü

11.05.2022 12:53
Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü

BAŞAKŞEHİR Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü.

BAŞAKŞEHİR Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi.

Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.  Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İSKİ ekipleri patlayan boruyu onarmak için çalışmalara başladı. Öte yandan isale hattındaki patlama nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşandığı belirtildi.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken motosikletli "Geceden beri su patlamış, yollar su içinde" dedi. Sürücü Fevzi Yavuz ise "İki saattir yoldayız, daha 2 kilometre gelmedik. Bu suyun vanasını kapatamıyorlar. 07.30'da Haramidere'den yola çıktım, Bahçeşehir'e bir buçuk iki saattir gelemedik. Burada suyu kapatamıyorlar, yazıklar olsun" diye konuştu. 

 


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü - Son Dakika
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