Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Su Saati Hırsızları Kamerada

Başakşehir'de Su Saati Hırsızları Kamerada

36 dakika önce

İstanbul DHABaşakşehir'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Başakşehir'de Su Saati Hırsızları Kamerada, System.String[]
İstanbul DHA

Başakşehir'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir apartmana gelen iki şüpheli binadan 10 tane su saatini sökerek, çaldı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, O.A. isimli şüpheliyi geçtiğimiz Cuma günü Fenertepe Mahallesi Fenertepe Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan iki şüphelinin su saatlerini çalması binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binaya giren iki kişi su saatlerini bir çuvala dolduruyor.

Görüntü Dökümü:

(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin binaya girişi

-Su saatlerini doldurdukları çuval ile binadan çıkmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Başakşehir, 3. Sayfa
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