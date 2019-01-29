Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Su Saati Hırsızları Yakalandı

Başakşehir'de Su Saati Hırsızları Yakalandı

25 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheliden birisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Başakşehir'de Su Saati Hırsızları Yakalandı, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheliden birisi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir apartmana gelen iki şüpheli binadan 10 tane su saatini sökerek, çaldı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, O.A. isimli şüpheliyi geçtiğimiz Cuma günü Fenertepe Mahallesi Fenertepe Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan iki şüphelinin su saatlerini çalması binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binaya giren iki kişi su saatlerini bir çuvala dolduruyor. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:10 Kaynak: DHA

Kayabaşı, Güncel
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