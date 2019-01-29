Başakşehir'de Su Saati Hırsızlığı

Başakşehir'de bir binadan 10 su saati çalınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Başakşehir'de bir binadan 10 su saati çalınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaşehir Mahallesi'nde bir binadan 10 su saatinin çalınmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinden olaya karışan bir şüphelinin kimliğini tespit etti.



Polis, 25 Ocak'ta Fenertepe Mahallesi'nde şüpheli O.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin apartman binasına girdikleri, çaldıkları su saatlerinin bulunduğu çuvalı sırtlarında taşıyarak binadan çıktıkları görülüyor.

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