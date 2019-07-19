Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI
Son Dakika Güncel Haber

BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI

36 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/-BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/-BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kamera yansıdı.
Kayabaşı Mahallesinde, 15 Haziranda meydana gelen olayda, iki şüpheli bir sitenin dairelerinden 22 su sayacını sökerek, çaldı. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin Ümit B. (25) ile Taha Ç. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri Fenertepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin sayaçları çalmadan önce sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kameraya yansıdı. Görüntülerde şüpheliler, ellerine aldıkları taşları kameraya fırlatıyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin kameraya taş atmaları

(AKTÜEL)
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 yıl sonra bir ilk yaşanan Keban Barajı'nda 6 milyar metreküp su tahliye edildi Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:42:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]