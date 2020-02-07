Başakşehir'de su tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de su tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de su tankeri devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Başakşehir'de yokuş aşağı giden bir su tankeri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Başakşehir'de su tankeri devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Başakşehir'de yokuş aşağı giden bir su tankeri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yola fırlayan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Muratdere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muratdere Caddesi'nden İstiklal Caddesi istikametine giden 41 L 6076 plakalı Ali C. idaresindeki su tankeri, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri görgü tanıklarının beyanına göre, araçtan fırlayıp yola çıkan Ali C.'yi ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı.

Evde ailesiyle birlikte kazayı gördüğünü ifade eden görgü tanığı Hakan Kaya, "Evden gördüm şoför araçtan fırladı. Ambulans geldi. Şoför yola fırladı ambulans geldi yolundan şoförü aldı hastaneye götürdü" dedi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, su tankeri çalışmalarının ardından kaza mahallinden kaldırıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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