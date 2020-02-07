BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ DEVRİLDİ - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ DEVRİLDİ
11 dakika önce
BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Coşkun yönetimindeki 41 L 6076 plakalı su tankeri, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler tankerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Yuvarlanan tanker
- Polis
ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Kazanın olduğu yol
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Son Dakika Boş damacanaya idrarını yapan su kuryesi, asansörün güvenlik kamerasınca görüntülendi Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu