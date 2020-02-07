Başakşehir'de su tankeri devrildi - Son Dakika

Başakşehir'de su tankeri devrildi
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BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:53 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Coşkun yönetimindeki 41 L 6076 plakalı su tankeri, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekipler tankerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.
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