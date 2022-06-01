BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

01.06.2022 09:51

BAŞAKŞEHİR'de bariyerleri aşan su tankeri şarampole devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de bariyerleri aşan su tankeri şarampole devrildi.

Tanker şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.

Başakşehir TEM Otoyolu Yan yol Altınşehir istikametinde saat 07.30 sıralarında Yusuf A.'nın kullandığı

İBB'ye ait 34 EDU 922 plakalı su tankeri, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada Yusuf A. ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yan yolda kısa süreli trafik oluştu.

BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ - Son Dakika


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