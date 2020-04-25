Başakşehir'de şüpheliler ile polis arasında kovalamaca: 1 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de şüpheliler ile polis arasında kovalamaca: 1 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika

Başakşehir'de şüpheliler ile polis arasında kovalamaca: 1 yaralı, 1 gözaltı

18 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de devriye gezen polis ekipleri ile 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan 2 şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Başakşehir'de şüpheliler ile polis arasında kovalamaca: 1 yaralı, 1 gözaltı, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de devriye gezen polis ekipleri ile 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan 2 şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Yaşları ufak olduğu öğrenilen 2 şüpheli, bir süre sonra çalıntı olduğu öğrenilen motosikleti bırakıp kaçtı. İddiaya göre, şüphelilerin ateş açması üzerine, kaçan bir kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli, hastaneye kaldırılırken diğer şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay, Kayabaşı Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Motosikletteki kişiler polisin uyarısına aldırış etmeden hızla kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı motosiklet ara sokaklara girerek yoluna devam etti. Polisten kaçan iki şüpheli Akar Sokak'taki boş arazide motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. İddiaya göre, şüphelilerden birinin polise silahla ateş açması sonucu, ekipler de ateş açan kişiyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay sonrası, bölgeye özel harekat polisleri de dahil olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlem alırken, polis ekipleri de olay yeri çalışması yaptı. Şüphelilerin kullandığı motosiklet ise otoparka çekildi.

Motosikletin çalıntı olduğu öğrenilirken; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Motosiklet, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 06:05 Kaynak: DHA

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