Başakşehir'de takla atan araçta bir kişi sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de takla atan araçta bir kişi sıkıştı - Son Dakika

Başakşehir'de takla atan araçta bir kişi sıkıştı

26 dakika önce

Başakşehir'de takla atan araçta bir kişi sıkıştı Yetkililer uyardı, onlar kazayı görünce sosyal mesafeyi unuttu Başakşehir'de bir Sokak içinde aynı yönde giden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, bir kişi ise araçta sıkışarak yardım bekledi.

Başakşehir'de takla atan araçta bir kişi sıkıştı

Yetkililer uyardı, onlar kazayı görünce sosyal mesafeyi unuttu

İSTANBUL - Başakşehir'de bir Sokak içinde aynı yönde giden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, bir kişi ise araçta sıkışarak yardım bekledi. Sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kazayı gören meraklı vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmeden iç içe geçerek kazayı izledi.

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahalle Adım Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 34 EP 1574 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde gelen 34 CRZ 982 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sokak üzerinde bulunan direğe çarptıktan sonra takla attı. Mahalle sakinlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de otomobil içinde sıkışan Berna C. adında bir kadını kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı kadın sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edilerek, Ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer kişide ayakta tedavi edildi.

Kazayı gören vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi

Yetkililer vatandaşları korona virüse karşı evde kalmaları ve sosyal mesafeye dikkatli olmaları yönünde sürekli uyarılarda bulunurken, kazayı gören meraklı vatandaşlar bütün uyarılara aldırış etmeden iç içe girerek kazayı seyretti. Kazayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri durumu fark ederek, vatandaşları dağıtmak ve evlerine yönlendirmek için uzun süre çaba harcadı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Başakşehir'de takla atan araçta bir kişi sıkıştı

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:06 Kaynak: İHA

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