Başakşehir'de Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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Başakşehir'de Tehlikeli Yolculuk

25.06.2023 10:02

Başakşehir'de bir kişi, seyir halindeki otomobilin ön kapısının dışında canını tehlikeye atarak yolculuk etti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de bir kişi, seyir halindeki otomobilin ön kapısının dışında canını tehlikeye atarak yolculuk etti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir 1'inci Etap'ta meydana geldi. Bir kişi, otomobilin açık camından eli ile tutunarak, ön kapının dışında seyahat etti. Kişi, hızla giden otomobilin dışında korkarak ilerlerken, otomobil sürücüsü o anda gülerek arkadaşını görüntüledi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu görüntülerine yansıdı.


Kaynak: DHA
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Başakşehir, Otomobil, Son Dakika

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