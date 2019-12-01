Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de tekeri patlayan araç su kanalına uçtu
Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de tekeri patlayan araç su kanalına uçtu - Son Dakika

Başakşehir'de tekeri patlayan araç su kanalına uçtu

6 saat önce

Başakşehir'de seyir halindeki araç, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarından bulunan su kanalına uçtu.

Başakşehir'de tekeri patlayan araç su kanalına uçtu, System.String[]

Başakşehir'de seyir halindeki araç, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarından bulunan su kanalına uçtu. Kanala düşen araçta mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Kayaşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HLU 69 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken bir anda aracının tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç su kanalından çıkarıldı.


Kaza yapan sürücünün kuzeni Gökhan Akan, "Aracın lastiği patlamış, ardından araç kontrolü kaybederek aşağıya uçmuş. Araç içerisinde bir kişi vardı. Sağlık durumu gayet iyi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
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