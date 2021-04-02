Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN -2 - Son Dakika

Başakşehir'de tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın son katında çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölyede hasar oluştu.

Başakşehir Altınşehir Mahallesinde bulunan tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın son katında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durum itfaiye ekiplerine bildirirken, atölye çalışanları kendilerini dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatı ve son katında çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Atölyede yangın nedeniyle hasar oluştu.

Yangını gören Cesim Karabalık ise, "Konfeksiyon atölyesi yandı. Çok şükür ölen ve yaralanan olmadı." dedi.