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Başakşehir'de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı

38 dakika önce

Başakşehir'de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı Yangın sonra son durum havadan görüntülendiİSTANBUL - Altınşehir'de göl kenarında sazlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Başakşehir'de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı
Yangın sonra son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL - Altınşehir'de göl kenarında sazlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Göl kenarında bulunan ve geniş bir alanda etkili olan yangın alanına araçlar giremeyince ekipler yaya olarak müdahale etmek zorunda kaldı.
Başakşehir Altınşehir'te TEM otoyolu kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangın yerine araç ile ulaşamayınca zor anlar yaşadı. Çok geniş alanda etkili olan yangın alanına yaya olarak müdahale eden ekipler yangının daha fazla yayılmaması için önlem aldı. Yaşanan yangının boyutu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Başakşehir'de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
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