Başakşehir'de test sonuçları negatif

Öte yandan İstanbul ekibi gün içerisinde yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Süper Lig'de kalan 8 haftanın hazırlıklarına tesislerinde devam eden Medipol Başakşehir'de koronavirüs testlerinin sonuçları negatif geldi.

Medipol Başakşehir 'de teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu

Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil