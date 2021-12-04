Başakşehir'de tır bariyerlere çarpıp otluk alana girdi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, O3 Kuzey Yanyolu Caddesi Edirne istikametinde ilerleyen tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücü V.K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak otluk alana girdi.

Başakşehir 'de tırın, bariyere çarpıp otluk alana geçmesiyle meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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