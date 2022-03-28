Başakşehir'de TIR'ın çarptığı tamirci öldü - Son Dakika
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Başakşehir'de TIR'ın çarptığı tamirci öldü

28.03.2022 12:07

BAŞAKŞEHİR'de yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye, TIR çarptı.

BAŞAKŞEHİR'de yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye, TIR çarptı. Yasin B. hayatını kaybederken, TIR şoförü ile arıza yapan aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.  Seyir halindeyken arıza 41 VN 172 plakalı aracın sahibi, aracını sağa çekerek tamirci çağırdı. Yasin B. isimli tamirci buraya geldi. Araç sahibi ve tamirciye TIR çarptı. Kazada tamirci Yasin B. olay yerinde hayatını kaybederken, TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.  Yasin B.'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.


Başakşehir'de TIR'ın çarptığı tamirci öldü
Başakşehir'de TIR'ın çarptığı tamirci öldü
Başakşehir'de TIR'ın çarptığı tamirci öldü
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Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci tırın altında kaldı Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci tırın altında kaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de TIR'ın çarptığı tamirci öldü - Son Dakika


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