Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Tırnakçılık Yöntemiyle Dişçiyi Dolandıran Kadınlar Kamerada

Başakşehir'de Tırnakçılık Yöntemiyle Dişçiyi Dolandıran Kadınlar Kamerada

1 saat önce

Başakşehir'de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.

Başakşehir'de Tırnakçılık Yöntemiyle Dişçiyi Dolandıran Kadınlar Kamerada, System.String[]
Başakşehir'de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.

Olay,25 Mart Pazartesi günü Başakşehir'de bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15.30 sıralarında iki kadın tedavi olmak için dişçiye geldi. Kadınlardan biri, kasada bulunan görevlilere 200 TL verdi. Görevliler, tedavi ücretini alıp para üstü olan 170 TL'yi geri verdi. Tam o sırada kadın tırnakçılık yöntemi ile 100 TL'yi el altından alarak sakladı. Daha sonra da görevlilerden 100 TL daha alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:15 Kaynak: İHA

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