Başakşehir'de Tırnakçılık Yöntemiyle Dişçiyi Dolandıran Kadınlar Kamerada
11 dakika önce
Başakşehir'de tırnakçılık yöntemiyle dişçiyi dolandıran kadınlar kameradaİSTANBUL - Başakşehir'de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.
Başakşehir
'de tırnakçılık yöntemiyle dişçiyi dolandıran kadınlar kamerada
İSTANBUL - Başakşehir'de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.
Olay,25 Mart Pazartesi günü Başakşehir'de bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15.30 sıralarında iki kadın tedavi olmak için dişçiye geldi. Kadınlardan biri, kasada bulunan görevlilere 200 TL verdi. Görevliler, tedavi ücretini alıp para üstü olan 170 TL'yi geri verdi. Tam o sırada kadın tırnakçılık yöntemi ile 100 TL'yi el altından alarak sakladı. Daha sonra da görevlilerden 100 TL daha alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:56 Kaynak: İHA
30 Bin Lira Kredi Çekip Miting Yapan Aday Sadece 14 Oy Aldı
Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu!
Arda Turan: Ben Metin Oktay Olamam