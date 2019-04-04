Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Tırnakçılık Yöntemiyle Dişçiyi Dolandıran Kadınlar Kamerada

Başakşehir'de Tırnakçılık Yöntemiyle Dişçiyi Dolandıran Kadınlar Kamerada

11 dakika önce

Başakşehir'de tırnakçılık yöntemiyle dişçiyi dolandıran kadınlar kameradaİSTANBUL - Başakşehir'de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.

Başakşehir'de tırnakçılık yöntemiyle dişçiyi dolandıran kadınlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.
Olay,25 Mart Pazartesi günü Başakşehir'de bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15.30 sıralarında iki kadın tedavi olmak için dişçiye geldi. Kadınlardan biri, kasada bulunan görevlilere 200 TL verdi. Görevliler, tedavi ücretini alıp para üstü olan 170 TL'yi geri verdi. Tam o sırada kadın tırnakçılık yöntemi ile 100 TL'yi el altından alarak sakladı. Daha sonra da görevlilerden 100 TL daha alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:56 Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa
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