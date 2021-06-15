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Başakşehir'de tiyatro yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

Başakşehir'de tiyatro yarışmasının kazananları belli oldu

15.06.2021 14:42
Başakşehir'de tiyatro yarışmasının kazananları belli oldu, System.String[]

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin düzenlediği "Sahnede Komedi Var" isimli kısa komedi oyunu yazma yarışmasının kazananları belli oldu.

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin düzenlediği "Sahnede Komedi Var" isimli kısa komedi oyunu yazma yarışmasının kazananları belli oldu. 27 ilden 248 eserin yer aldığı yarışmada Metehan Yavuz'un kaleme aldığı "Koru Sakinleri" eseri birincilik ödülüne layık görüldü.

Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından düzenlenen "Sahnede Komedi Var" isimli Kısa Komedi Oyunu Yazma Yarışması sonuçlandı. Yeni oyun yazarlarını teşvik etmek ve farklı bakış açılarına yer vererek özgün tiyatro eserlerini seyirciyle buluşturmak amacıyla yapılan yarışma ülke çapında büyük ilgi gördü. Yarışmaya 27 ilden toplam 248 eser katıldı. Başvuru koşullarını taşıyan 242 eser değerlendirmeye alındı.

Her eser titizlikle incelendi

Başvuruları Başakşehir Tiyatro Akademisi hocalarının oluşturduğu ön jüri değerlendirdi. Finale kalan eserlerin değerlendirmesini ise Zihni Göktay, Hasan Kaçan, Prof. Dr. Çetin Sarıkartal, Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya, Cengiz Küçükayvaz ve Caner Demir'den oluşan jüri yaptı. Her oyunun titizlikle incelenmesinin ardından Metehan Yavuz'un kaleme aldığı "Koru Sakinleri" adlı eseri 10 bin TL'lik birincilik ödülüne layık görüldü. Erkan Gündüz'ün kaleme aldığı "46D" adlı eseri 7 bin 500 TL'lik ikincilik ödülünü aldı. Ahmet Arslan'ın yazdığı "Sıkılıyorsun Biliyoruz" isimli oyun ise 5 bin TL'lik üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Mansiyon ödülleri sahiplerini buldu

Yarışmada, Muhammed Huzeyfe Tural'ın "Evlilikte Yaşa Takılanlar", Oğuz Cabir Arslan'ın "Adam Asmaca" ve Olcay Köseoğlu'nun "Modernize Olmuş Değnekçi" eserleri mansiyon ödülüne layık görüldü. Mansiyon ödülünü almaya hak kazanan 3 eser sahibine ise 2 bin 500'er TL'lik ödülün sahibi oldu.

Dereceye giren oyunlar, kitap olarak basıldıktan sonra "Sahnede Komedi Var" ismiyle 2021-2022 kültür sanat sezonunda Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından sahnelenecek. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, oyunlar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de tiyatro yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika


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