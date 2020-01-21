Başakşehir'de toplum sağlığı için elektronik denetleme - Son Dakika
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Başakşehir'de toplum sağlığı için elektronik denetleme

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığına yönelik denetimler kapsamında Pazartürk'teki iş yeri ve imalathaneleri detaylı kontrolden geçirdi.

Başakşehir'de toplum sağlığı için elektronik denetleme, System.String[]

Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığına yönelik denetimler kapsamında Pazartürk'teki iş yeri ve imalathaneleri detaylı kontrolden geçirdi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir'deki kapalı pazar alanı Pazartürk'te düzen ve hijyen denetimi yaptı. Tezgahlar ve imalathaneleri tek tek inceleyen ekipler, kurallara eksiksiz uyan esnafı tebrik etti. Belli bir ısıda saklanması gereken ürünler özel elektronik cihazlarla kontrol edildi.


Esnaftan habersiz denetime başladılar


Yüzlerce tezgahın bulunduğu sabit pazarda ilk denetim, yiyecek bölümlerinde başladı. Gözleme çeşitleri servisi yapan bir dükkanla bir balık lokantası, zabıta ve sağlık müdürlüğü ekiplerince ayrı ayrı incelendi. İki işletmede de bir eksiğe rastlanmadı. Daha sonra ekipler meyve ve sebze tezgahlarına yöneldi. Bu tezgahlarda ilk denetim, etiket ve düzen konusunda yapıldı. Etiketleri yeterli olmayan esnaf bu konuda uyarıldı. Tezgah arkası ya da önünde sigara içilmemesi konusunda hatırlatmada bulunuldu.


Esnaf, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüklerinin denetimleriyle Pazartürk'te ürün kalitesinin yükseldiğini söyledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da denetimlerden memnun kaldı. Denetimlerin sık yapılmasıyla hem fiyat hem de hijyen açısından gönül rahatlığıyla alışveriş yaptıklarını söylediler.


Et ve süt ürünlerine elektronik inceleme


Ekipler, Pazartürk'teki kasap ve şarküterileri de denetledi. Bu iki bölümdeki ürünler, buzdolabında belirli bir sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiği için, özel cihazlarla kontrol edildi. Başakşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekibinden Ataner Bozkurtlar, hijyen ve ürün saklama koşullarının titizlikle kontrol edildiğini ifade ederek denetimlerin 3 hafta süreceğini söyledi. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
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