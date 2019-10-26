Başakşehir'de Trabzonspor hazırlıkları devam ediyor!
1 saat önce
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:39
Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti! Daniel Sturridge, mutfaktaki yeteneklerini sergiledi! Manchester City'nin evinde Aston Villa'yı 3-0 yendiği maçta perdeyi İlkay Gündoğan kapattı Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı