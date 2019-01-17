Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
54 dakika önce
- Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladıİSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
- Başakşehir
'de Trabzonspor
maçı hazırlıkları başladı
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam kupadaki Hatayspor
müsabakasında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolular ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:18 Kaynak: İHA
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