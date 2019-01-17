Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

54 dakika önce

- Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladıİSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

- Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam kupadaki Hatayspor müsabakasında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolular ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

İstanbul, Başakşehir, Trabzonspor, Spor
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