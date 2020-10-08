Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
08.10.2020 19:18
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5'inci haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5'inci haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.Turuncu lacivertli takım hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- İstanbul
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