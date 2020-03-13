Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dün akşamki Kopenhag mücadelesinde forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon'a hareket edecek. - İSTANBUL

Trabzonspor, Başakşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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