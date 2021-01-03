Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 DFE 683 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de kaza yerinde temizlik ve kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten verilirken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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