BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI

6 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHABaşakşehir'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdulkerim Aksu'nun kullandığı 34 HT 2761 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada yolda seyir halinde olan Ahmed Favzi Mahmed'in kullandığı 34 MM 9068 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Abdulkerim Aksu, arka koltukta bulunan 1 çocuk ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Favzi Mahmed ve yanındaki 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:30 Kaynak: DHA
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