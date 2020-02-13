Başakşehir'de trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de trafik kazası: 8 yaralı

6 saat önce

Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Başakşehir'de trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]

Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Gökdemir Caddesi üzerinde seyreden Muharrem B.'nin kontrolündeki 34 DF 2972 plakalı otomobille karşı yönden gelen 05 LH 456 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Muharrem B. araç içinde sıkışırken, iki araçta bulunan Aslan B, Derya B, Öykü B, Ayşe B, Yavuzhan D, Mümine D, Kübranur D. isimli kişiler yaralandı.


İtfaiye, Muharrem B.'yi sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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