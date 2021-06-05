BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de ilki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Araçtakilerin de dahil olduğu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Başakşehir, Masko Mobilyacılar Sitesi'nde sabah saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobillerden inen sürücüler ve otomobilde bulunanlar tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesi ile son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.