Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de tribünler karıştı
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Başakşehir'de tribünler karıştı

50 dakika önce

Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.

Başakşehir'de tribünler karıştı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin son dakikada attığı ikinci golün ardından tribünler karıştı. Turuncu-lacivertli taraftarların yer aldığı tribünlerde bulunan ve Trabzonspor'un attığı gole sevinen bordo-mavili futbolseverlere Başakşehirliler tepki gösterince arbede çıktı. Güvenlik güçleri araya girerek kavganın büyümesini engellemeye çalışsa da olaylar stat dışına taştı.

(İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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