Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı.

Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı, System.String[]

Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."


- İstanbul
Tunay Torun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
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