Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı

Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

- İstanbul