Son Dakika › Spor › Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor
Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı
6 saat önce
Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
- İstanbul
Son Dakika Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti Guti'li Almeria, İspanya 2'nci Ligi'nde liderliğe yükseldi Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye gideceği iddia edildi