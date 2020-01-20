Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.


Başakşehir, kadrosunda düşünmediği Tunay Torun ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı. - İSTANBUL

Tunay Torun, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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