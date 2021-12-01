Başakşehir'de uçan çatı, direği devirdi...O anlar kamerada - Son Dakika

Başakşehir'de uçan çatı, direği devirdi...O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak elektrik direğini devirdi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Meteoroloji'nin uyarıları üzerine İstanbul'da etkili olan lodos nedeni ile Başakşehir'de bulunan bir binanın çatısı uçtu. Kağıt gibi uçan çatının bir kısmı elektir direğini devirirken, diğer kısmı karşı binanın camlarına çarparak kırdı. Olay sırasında sokağın boş olması, yaşanabilecek bir yaralanmanın önüne geçti. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sokaktaki iş yeri sahibi Hasan Karalar, "Ben buradaydım, canlı canlı olayları gördüm. Birden bire rüzgarın etkisiyle karşı binanın çatısı uçtu, elektrik direğini yıktı, karşı binanın camını parçaladı. Kimseye zarar gelmedi, birkaç maddi zarar oldu. Yolu kapattı. Korku dolu anlar yaşadım, bize bir şey olacak mı diye, buradan gelen insanları uyararak korumaya çalıştım" diye konuştu.