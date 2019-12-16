Başakşehir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Başakşehir'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta şüphe üzerine Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu.

Araçtaki şüphelilerden Yakup A'nın (18) üst aramasında, 10,9 gram skunk, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 565 lira ele geçirildi. Diğer şüpheli Kulihan İ'nin (29) üstünde ise 45 lira bulundu.

Başka bir araçla da uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Güvercintepe Mahallesi'nde söz konusu aracı takibe başladı.

Araçtan başka bir otomobile uyuşturucu verildiği sırada, polis ekipleri Murat K. (25) ile küçük yaştaki M.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 3,30 gram metamfetamin 4 kilo 100 gram skunk, 960 gram uyuşturucu madde, 830 uyuşturucu hap, 18 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ve 20 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.