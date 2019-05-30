Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri'nin son iki haftada yaptığı 30 ayrı operasyonda 60 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]


BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri'nin son iki haftada yaptığı 30 ayrı operasyonda 60 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin metruk bir binaya yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 12 Mayıs – 27 Mayıs tarihleri arasında ilçe genelinde 30 operasyon düzenleyerek i 60 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 854 gram esrar, 7 kilo 180 gram afyon sakızı, 31 uyuşturucu hap, 14 gram bonzai, 3 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, yarım kilo Hint keneviri tohumu, 10 gram Hint keneviri yaprağı, 5 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 810 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyelerde çıkartıldıkları mahkemeler tutuklandı, 56 şüpheli ise serbest bırakıldı.
METRUK BİNAYA OPERASYON
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin metruk bir binaya yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Polis ekipleri metruk binaya baskın düzenleyerek orada bulunan 5 kişiyi yakalaması ve üst araması yapması görüntülendi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:43 Kaynak: DHA
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