Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:24 Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 23 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Polis ekiplerince bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girilirken, gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.
Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı