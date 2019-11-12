Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 23 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Polis ekiplerince bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girilirken, gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi
Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 13:57:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]