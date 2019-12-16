Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de araç içerisinden uyuşturucu madde satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan iki şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, Yakup A.(18)'nın üzerinde 10.9 gram skunk, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 565 lira bulunurken, Kulihan İ.(29)'nin üzerinde ise uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 45 lira ele geçirildi.

Ekipler, Güvercintepe yan yolda da bir başka şüpheli aracı takibe aldı. Bu araçtan başka bir araca uyuşturucu madde verildiği sırada Murat K.(25) ve küçük yaştaki M.K.'yı suçüstü yakalandı. . Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 3,30 gram metamfetamin maddesi, 4 bin 100 gram skunk uyuşturucu madde, 960 gram uyuşturucu madde, 830 uyuşturucu hap, 18 gram kokain, hassas tartı, silah, pompalı tüfek, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 3 bin 500 lira ve 20 dolar ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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