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Başakşehir'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

2 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, Başakşehir ve Küçükçekmece'de araç ile uyuşturucu satışı yapan 6 şahsı 10 kilo 460 gram skunk maddesi ile birlikte yakaladı.

Başakşehir'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, Başakşehir ve Küçükçekmece'de araç ile uyuşturucu satışı yapan 6 şahsı 10 kilo 460 gram skunk maddesi ile birlikte yakaladı. Şahısların kaldıkları adreslerde de arama yapan ekipler, 18 kilo 270 gram skunk maddesi, 8 bin 118 adet ecstasy hap, 50 bin TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanırken, adreslerde yapılan arama anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri, Başakşehir'de araç ile uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren timleri, aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Takibe alınan araç içerisinde bulunan A.T.B. isimli şahıs bir site önünde uyuşturucu satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

A.T.B. ile bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli şahısların olduğu araç Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde durduruldu. Araç içerisinde bulunan M.C.A., M.A. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 5 poşet içinde 10 kilo 460 gram skunk isimli uyuşturucu maddesi, poşet içerisinde 352 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Kaldıkları adrese baskın düzenlendi

Ekipler, şüpheli şahısların kullanmış oldukları Başakşehir'de bulunan bir daire ile Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde site içerisinde bulunan bir daireye de operasyon düzenledi. Operasyonlarda, E.D. ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 18 kilo 270 gram skunk maddesi, 1 kilo 350 gram marihuana maddesi, 112.5 gram kokain, 82 gram kubar uyuşturucu, 2 kilo 750 gram ağırlığında 8 bin 118 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 173 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 50 bin TL para ve çok sayıda uyuşturucu satışı için kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

4 şahıs tutuklandı

21 Aralık günü adli makamlara sevk edilen M.C.A., M.S., E.D. ve A.T.B. isimli şahıslar tutuklanırken, Z.A. ve M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan arama anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:59 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Araç, Başakşehir, 3. Sayfa
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