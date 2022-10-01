BAŞAKŞEHİR'DE UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞAKŞEHİR'DE UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

01.10.2022 16:05

BAŞAKŞEHİR'de saplantılı olduğu kadından karşılık bulamayan Serdar Atış dehşet saçtı.

BAŞAKŞEHİR'de saplantılı olduğu kadından karşılık bulamayan Serdar Atış dehşet saçtı. Bir süre önce uzaklaştırma kararı da aldırılan Serdar Atış sürekli rahatsız ettiği Aysel Kübra Yılmaz ve annesi Hacer Yılmaz'ı silahla vurdu. Anne ölürken genç kadın ise ağır yaralandı.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'a sürekli rahatsızlık veriyordu. Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Serdar Atış, bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine dün akşam saatlerinde kahve içmeye gitti. İlerleyen saatlerde annesi Hacer Yılmaz'la (53) birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar Atış tarafından çocukların gözü önünde 3 el ateş edildi. İki kadın da başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz da hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE RAHAT BIRAKMAZDI"

Olayla ilgili konuşan bir akraba, 'Daha önce de sürekli rahatsız ettiği oldu, onları aldılar götürdüler ama yine serbest kaldılar. En son anneannesinin evinde kahve içip evlerine geçerken o da koşarak gelip 3 el ateş etmiş. İkisini de kafasından vurmuş" dedi. Yaşanan süreci anlatan komşu ise, 'Kız işe giderdi o da işyerine gidip rahatsız ederdi. 4 senelik işini bıraktı. Hiçbir şekilde rahat bırakmazdı. Anneannesi iş dönüşünde kızı metro istasyonundan, otobüs durağından kendisi alıp gelirdi. Sürekli sözlü tacizde bulunurdu. Balkona çıkıp karşı tarafa ağza alınmayacak küfürler ederdi hem kıza hem annesine. 2 ay uzaklaştırma kararı verildi ona rağmen yine geliyordu" diye konuştu.

YORUMLAR
500
SPOR MKE Ankaragücü - Başakşehir maçının ardından SPOR MKE Ankaragücü - Başakşehir maçının ardından MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından Medipol Başakşehir'in rakibi RFS, Letonya liginde 6 golle kazandı Medipol Başakşehir'in rakibi RFS, Letonya liginde 6 golle kazandı
Kaynak: DHA

Hacer Yılmaz, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:50 Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 22:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement